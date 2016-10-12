برج الحوت حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

نقدم لكم حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، فرغم تزايد ضغوط العمل خلال الفترة الماضية إلا أن حياتك مستقرة وتسعى للسلام النفسى والراحة مع شريك حياتك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى :

علاقتك بشريك حياتك متوترة نتيجة الخوف من فقدانه وإخفاء بعض التفاصيل الهامة عنه والتى تحتاج إلى نقاش بينكما، فحاول تطوير العلاقة بشكل أفضل من ذلك والاستماع جيداً لشريكك واحتوائه.

برج الحوت على الصعيد المهنى :

ازدادت ضغوط العمل عليك خلال الفترة الماضية ولكنك نجحت فى المهمة وأديت عملك بامتياز، حاول الاستمرار على ذلك النهج لتصل إلى مرحلة الاستقرار فى العمل دون الدخول فى مشكلات مع رؤساءك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

تعانى من وعكة صحية مفاجآة تمنعك من الخروج اليوم، فقد تحتاج إلى يومين إجازة للراحة والاسترخاء والنوم العميق، بعد أن بذلت مجهوداً صعباً فى العمل خلال الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

مزاجك اليوم ليس على ما يرام، ولا ترغب فى الخروج بل تفضل الجلوس فى المنزل ومشاهدة التلفاز أو قراءة كتاب مفضل لديك، لا بأس ولكن لا تستمر فى تلك الأجواء حتى لا تصاب بالاكتئاب.