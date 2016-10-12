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برج الدلو حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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برج الدلو حظك يوم الأربعاء 12/10/2016 برج الدلو حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، فبشكل عام حياتك مستقرة بشكل جيد فى عملك، ولكنك تعانى من بعض المشكلات فى حياتك الخاصة وعلاقاتك الإجتماعية، تحتاج إلى إعادة التفكير بها وحلها سريعاً.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى :

كثير من حولك يعانون من مشكلة واحدة معك وهى أنك دائماً تفضل ذاتك عن الأخرين وتبحث عن مصلحتك أولاً فى كل تعاملاتك معهم، مما يجعلهم ينفرون منك وتتراكم لديها مواقف سيئة تجاهك.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى :

سيتم تكليفك اليوم بمهام جديدة فى عملك، وتعد بمثابة اختبار لك يجب أن تنجح فيه لتكسب ثقة رؤساءك فى العمل، وتتفادى محاولات زملائك للإطاحة بك، فحاول استغلال طاقتك ومهاراتك وذكائك فى مهامك .

 

برج الدلو على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية جيدة إلى حد ما، ولكن يمكنك تقليل ممارسة الرياضة فى هذه الفترة حتى لا تأتى بشكل سلبى عليك بعد التعب والمجهود والمشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية، فحتى لا تؤثر سلباً على صحتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تتعرض اليوم لموقف صعب ستضطر فيه إلى الاختيار ما بين أشخاص فى حياتك، بالطبع الموقف سيئ ولكنك ستختار الشخص الذى تجد مصلحتك معه مستقبلاً.

 


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مصر 365

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