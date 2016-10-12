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برج السرطان حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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برج السرطان حظك يوم الأربعاء 12/10/2016 برج السرطان حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وبشكل عام تعانى من عدة مشكلات بعملك وحياتك الخاصة نتيجة تقديرك الخاطئ للأمور.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى :

حاول التخلص من الحكم على الأشياء بناء على إحساسك وعواطفك، فأوقات كثيرة تحتاج الأمور إلى تحكيم العقل والمنطق أكثر من القلب، سواء كانت مشكلات خاصة أو فى العمل أو حتى اتخاذ القرارت.

 

على الصعيد المهنى

لا تتعامل مع مشكلاتك فى العمل باستهتار وتقلل من حجمها، لأن ذلك سيثير غضب رؤساءك بالعمل وسيعطى فرصة لزملائك للحديث عن أخطائك مما سيقلل من مكانتك بعملك ويعرضك لمشكلات جديدة أنت فى غنى عنها.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى:

تعانى من إرهاق شديد تلك الفترة نتيجة السهر المتكرر وعدم الالتزام بمواعيد تناول الوجبات اليومية بالإضافة إلى عدم تناول الوجبات الصحية والإكثار من شرب المياه الغازية، فأنت بحاجة إلى مزيد من الاسترخاء وتناول الأطعمة الطازجة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تعيش فترة صعبة هذه الأيام خاصة بعد تعاملك بشكل خاطئ مع مشكلاتك فى العمل، فتتزايد وتتفاقم، إلى جانب الإرهاق الذى تعانى منه، فانت بحاجة إلى يومين إجازة لتعود للعمل بطاقة إيجابية أفضل.


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مصر 365

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