برج العقرب حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

نقدم لكم حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، فبشكل عام تسيطر المشكلات على حياتك وتسبب لك انشغال دائم وتفكير عميق، وبالأخص مشاكل العمل، مما يكون لها تأثير أخر على كل الأمور بحياتك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى :

تعيش الآن فترة من الهدوء والسلام النفسى بينك وبين شريك حياتك بعد أن نجحت فى التخلص من التوتر والمشكلات التى أثرت عليكما خلال الفترة الماضية، فحاول استغلال هذه الفترة الرومانسية بذكاء والتعلم من المواقف السابقة.

برج العقرب على الصعيد المهنى :

قد تحتاج اليوم إلى مساعدة بعض زملائك فى العمل، فالمهام والمسئوليات ستزيد اليوم إلى جانب الضغط من قبل رؤسائك فى العمل، فى الوقت الذى تحاول فيه إثبات ذاتك وقدرتك على النجاح.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

تعانى من التوتر والعصبية الشديدة بسبب مشكلات العمل، مما يؤثر بشكل سلبى على صحتك، فيمكنك ممارسة بعض الرياضات التى تساعد على الهدوء كاليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم ستتعرض لتعقيدات وأمور غير جيدة فى عملك، تتطلب منك الهدوء والسيطرة على أعصابك وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات، خاصة إذا كنت مقصراً فى عملك الفترة الماضية فعليك تحمل التوبيخ.