برج الحمل حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

قد يجد من يدرسون فرصة عمل من خلال صديق أو أى طريق أخر، قد يتطلب الأمر بعض البحث، يتمتع ذوى الخبرة بطاقة كبيرة، اليوم هو الوقت المناسب لبدأ مشروع جديد، من تديرهم فى العمل سيدعمونك كثيرا، فتلعب اليوم دور القائد بمهارة.

على الصعيد العاطفي:

تنتعش حياتك الاجتماعية كثيرا، فستقابل العديد من الاشخاص مع شريك حياتك، جرب شيئا جديدا قبل أن تشعر بالملل فى حياتك العاطفية، أمورك المهنية تتحرك بسرعة فقد لا تعطى اهتماما كبيرا لحياتك العاطفية، فلا تتجاهل شريك حياتك فهو ما زال منتظرك.

على الصعيد الصحي:

ضغوط العمل تسبب لك بعض الإرهاق وهذا الإرهاق يهدد صحتك، لابد أن تجد طريقة لتتخلص من هذا الضغط، اذهب لجلسات اليوجا فتساعدك كثيراً على الاسترخاء، المشى صباحا سيساعدك على الهدوء كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

ولكن اليوم ستدرك تماما أهمية التخطيط لتنفيذ الأعمال، فمن الآن كل مهامك ستشهد تخطيط جيد من قبلك، الوقت ليس متأخرا تماما لتبدأ التخطيط ولكن اهتم بالتنفيذ الجيد للخطط.