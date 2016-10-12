«تنفيذي الشارقة» يناقش سبل تعزيز الخدمات الحكومية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بخطط التنمية الشاملة وسبل تعزيز الخدمات الحكومية والمبادرات التي تتبناها الإمارة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً بما يحقق رفاهية العيش والبيئة المستقرة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على تقرير دائرة الموارد البشرية حول برنامج «وفر» الذي يقدم عدداً من الخصومات لموظفي حكومة الشارقة. وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أنه سعياً لتحقيق الرضا الوظيفي وتقديم أفضل الخدمات والبيئات الوظيفية أُطلق برنامج «وفر» في عام 2013 بمشاركة 50 جهة وشركة مشاركة واستمرت جهود هذه المبادرة حتى وصل عدد الشركات 292 شركة متنوعة المجالات في السوق المحلية والعالمية تقدم خصومات تصل إلى 75%، وقدم المجلس شكره لدائرة الموارد البشرية والقائمين على برنامج «وفر» على جهودهم المتواصلة في تقديم الخدمات والمبادرات.

واعتمد المجلس قائمة المرشحين لبرنامجي الدبلوم المهني في الخدمة الاجتماعية والدبلوم المهني لحماية الطفل والمتضمنة 38 موظفا وموظفة، وأشارت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية إلى أنه سعياً لتأهيل الكوادر البشرية وتطوير المهارات بما يخدم سير العمل وتحسين جودة المخرجات تأتي برامج الدبلوم المهني بالتعاون مع كلية المجتمع بجامعة الشارقة حرصاً من الدائرة على تطوير العمل في الاختصاصات المهمة في مجالات الخدمة الاجتماعية وحماية الأطفال.

واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من دائرة الإسكان حول التحول الإلكتروني الكامل للخدمات المقدمة على الموقع الإلكتروني وأوضح المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة أن الدائرة أنهت التحول الكامل لتقديم الخدمات إلكترونياً عبر موقع الدائرة.

واعتمد المجلس النظام الإلكتروني للوحات التجارية في الشارقة.