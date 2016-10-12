حاكم عجمان: محمد بن زايد شخصية عظيمة وقدوة للأجيال

وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بإطلاق اسم مدينة محمد بن زايد على منطقة سكنية جديدة في الإمارة تقديراً لإنجازات سموه وعرفاناً بجهوده المبذولة في كافة المحافل المحلية والدولية.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شخصية عظيمة قدمت ولا زالت تقدم الكثير من العطاء وضربت أروع نماذج البذل، فسموه لم يدخر جهداً لرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعزز من مكانة الاتحاد الشامخ القوي في شتى المحافل الدولية وقدم صورة مشرقة عن القيادة الرشيدة بدولتنا الغالية ويعتبر قدوة للأجيال ويسعى الشباب للاحتذاء به والسير على نهجه.

ريادة

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أقوى دول العالم وأكثرها ريادة وحاضنة حقيقية للإبداع والتميز ومنصة للعلماء والباحثين والمفكرين وساحة للعلم والسباقة في الخير والمتمسكة بالمبادئ والقيم، والفضل يعود للتوجيهات السديدة للقيادة العليا وآرائها الرشيدة ورؤيتها الواضحة والمدروسة، مؤكداً أن سمو ولي عهد أبوظبي من القيادات البارزة التي يحتذى بها ويذكر كلما ذكر التميز فهو مثال حي على القيادة الصائبة.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو السباق دوماً في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية والسياسية وكلماته الرزينة عميقة الأثر تتصدر أولى التصاريح في كافة المناسبات فهو الداعم الحقيقي لمختلف شرائح المجتمع ويهتم اهتماماً ملحوظاً بحماية الطفولة وتمكين الشباب وتقدير المسنين ويقدر جهود الفئات العاملة كلا حسب تخصصه وفي مجال عمله ويحتفي بهم ومعهم وهو مثال للتواضع والقيادة القريبة من المواطنين.

ونوه بجهود سموه الحثيثة لتوطيد العلاقات البناءة مع كافة دول العالم التي تربطها بالإمارات علاقات صداقة قوية وتوثيق أوجه التعاون والتنسيق المتبادل مع الدول ذات العلاقات التاريخية الراسخة بما يعود بالنفع العام على الجميع ويرتقي بمستوى الدولة الرائدة التي ترنو لأن تكون إحدى دول التسامح والسعادة.

فخر

وقال إن «المنطقة ستحمل فخر إطلاق اسم محمد بن زايد عليها فهو شخصية قيادية عريقة سجلها حافل بالنجاحات والتميز في كافة مجالات الحياة، فضلاً عن إبداعه في المجال الرياضي، فمشواره الفريد في هذا الدرب أسهم في تطور الرياضة الإماراتية التي تنامت ووصلت للعالمية في فترة وجيزة بفضل الاهتمام والدعم غير المحدود فالكلمات قليلة في حقه والتعبير عن شكره لا يوافي جزءاً من فضله».

من جانبه أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هي شخصية قيادية عظيمة وجعل سيرته الحافلة بالنجاح والتميز والإبداع نهجا يسير عليه الجميع ويقتدي به الباحثون عن الريادة، مبيناً أن جهوده الدائمة في كافة المحافل عكست الصورة الإيجابية للاتحاد القوي وأنارت صفحاته في مختلف الجهات. وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن تكريم القيادات العليا هو عرفان بالجميل وكلمة حق تقال في حقهم وتحفيزا للسير قدما بما فيه خير وتقدم لدولتنا المبادرة بالابتكار دوما والسباقة في كافة أوجه التقدم والرقي.

بدوره أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة ستنفذ فوراً التوجيهات العليا لصاحب السمو حاكم عجمان وستبدأ العمل المباشر لإنجاز مراحل المشروع وتلبية كافة متطلباته وتوفير الامكانيات البشرية والتقنية والفنية لإتمامه في أسرع وقت، موضحاً أن العمل سيستهدف أربعة آلاف قطعة أرض.

نهضة

وقال إن المنطقة المستهدفة هي أبرز المناطق الحيوية في الإمارة والتي تشهد نهضة عمرانية وحضارية وتزدحم بالمشاريع الهامة وتضم التجمعات السكنية والمجمعات التعليمية والمساجد ودور الرعاية الصحية وتعد من أبرز المناطق العصرية التي تعكس صورة مشرقة عن عجمان واسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سيضيف لها المزيد من الرقي والرفعة.

مسؤولون في عجمان: محمد بن زايد بذل جهوداً حثيثة لرفعة الوطن

أعرب عدد من المسؤولين في عجمان عن اعتزازهم بإطلاق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على منطقة سكنية جديدة تضم أكثر من 4000 مسكن للمواطنين في الإمارة، مؤكدين أن سموه بذل جهوداً حثيثةً من أجل رفعة الدولة وتحقيق التطور في جميع المناحي إلى جانب القيادة الرشيدة التي تعمل على جعل الإمارات دائماً في طليعة الدول المتقدمة.

إسعاد المواطن

وقال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن اطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مبادرة كريمة تقديراً لدور سموه الكبير في خدمة الوطن والمواطن وحرصه الدائم على إدخال البهجة والسرور في كل بيت إماراتي ومتابعته لشؤون المواطنين والوقوف مع جميع القضايا التي تهم الوطن.

وأضاف إن سموه رجل المواقف الكريمة ويعمل دائماً من أجل رفعة اسم الإمارات في المحافل الدولية ويحظى أبناء الإمارات في جميع أنحاء المعمورة بكل حفاوة وتقدير نتيجة لجهود القيادة الرشيدة في غرس قيم الخير والعطاء والحب في نفوس الجميع ويجدون الترحيب والثناء نظراً لسمعة الدولة الطيبة.

فخر واعتزاز

وأكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أن إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على منطقة سكنية جديدة في عجمان، مبادرة أدخلت البهجة والسرور في بيوت أهالي عجمان لحبهم الكبير لسموه وهي بمثابة شكر وعرفان لأياديه البيضاء داخل وخارج الوطن، مشيراً إلى أن سموه قائد عرف عنه العطاء وحب عمل الخير واسمه مقرون بالعطاء والتنمية والخير في جميع أنحاء الدولة.

شكر وعرفان

وقال وليد الهاشمي، مدير جهاز عجمان للرقابة المالية: نحن سعيدون بهذه المبادرة التي صادفت أهلها، فاختيار سموه جاء بمثابة شكر وعرفان من صاحب السمو حاكم عجمان ترجمة لجهوده في إحداث التنمية الشاملة في الدولة ومساندة سموه للأشقاء في اليمن ودعمه الدائم لنصرة الحق ووقوفه إلى جانب الشرعية، منوهاً بأن ما يقوم به سموه من أعمال جليلة في خدمة الوطن والمواطن نبراس للعطاء وشعلة حب متواصلة في سبيل راحة ورفاهية أبناء الإمارات.