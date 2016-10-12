استقبال حاكم الفجيرة: الإمارات تضع الإنسان في صدارة الأولويات

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه في الرميلة، صباح أمس، الدكتور خميس محمد عبيد العبدولي، أحد أبناء الإمارة، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في استخدام النظم الجغرافية للإخلاء من «تسونامي» من جامعة فلوريدا الأميركية.

وهنأ سموه، العبدولي على هذا الإنجاز الطيب.. وأعرب سموه عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين الساعين للعلم والارتقاء بمستواهم العلمي، بما يخدمهم ويخدم وطنهم الذي يضع الإنسان ضمن أولوياته، كركيزة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع، كونه أحد أعمدة التطور الحضاري في الدولة.

وحصل العبدولي على شهادة الدكتواره في أطروحة استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتطوير خطة للإخلاء من التسونامي، من خلال ربط البيانات السلوكية بشبكة الطرق واستخدام الأراضي. وأهدى العبدولي، صاحب السمو حاكم الفجيرة، نسخة من رسالة الدكتوراه. وحضر اللقاء محمد الظنحاني، مدير الديوان الأميري.