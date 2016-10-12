محمد بن زايد يعزّي في وفاة عبيد المنصوري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس واجب العزاء بوفاة عبيد حمد بن ذيبان المنصوري وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لنجل الفقيد «محمد» وإخوان الفقيد ذيبان ومحمد وحميد وزايد وسلطان، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله عبيد حمد بن ذيبان المنصوري.

وأعرب سموهما عن مواساتهما وتعازيهما لأشقاء وأنجال الفقيد وذويه خلال زيارتهما لخيمة العزاء في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.