محمد بن زايد: الإمارات تبني علاقاتها مع الدول وفق مبادئ التعاون والصداقة والتواصل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تبني علاقاتها وشراكاتها مع الدول وفق مبادئ التعاون والصداقة والتواصل وبما يحقق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في أبوظبي الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بالرئيس أسياس أفورقي وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة أريتريا وسبل دعمها وتطويرها، متمنياً سموه للعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والتقدم بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشار سموه إلى متانة علاقة التعاون مع دولة أريتريا الصديقة التي تشهد باستمرار تطورا وتقدما.

من جانبه أعرب الرئيس الإريتري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات التي تجمعها بأريتريا صداقة متميزة وعلاقات متطورة، مشيداً بما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وتقدم في كافة المجالات، وأكد حرص بلاده على تنمية وتوثيق علاقات التعاون وتوسيع جوانب العمل المشترك مع الإمارات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للرئيس الإريتري وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.