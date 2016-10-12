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دراسة: من يعانون قصر النظر أكثر ذكاء مقارنة بغيرهم

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دراسة: من يعانون قصر النظر أكثر ذكاء مقارنة بغيرهم دراسة: من يعانون قصر النظر أكثر ذكاء مقارنة بغيرهم

> أ ش أ

كشفت دراسة ألمانية حديثة عن أن من يرتدون نظارات طبية أذكى عادة من الذين لا يعانون من أى مشكلات فى الإبصار.

 

 

ووجد الباحثون بجامعة "ماينتس" أن الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر يتمتعون عادة بذكاء وفرص تعليمية أفضل مقارنة بالذين لا يحتاجون نظارات طبية.

 

 

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الباحثين كانوا يجرون أبحاثًا حول ارتفاع نسبة قصر النظر فى أرجاء أوروبا، وشملت دراساتهم ثلاثة آلاف و452 شخصًا خاضوا اختبارات للنظر والذكاء.

 

 

وخلصت نتائج الأبحاث إلى تسجيل قدرات إدراكية أعلى عند المصابين بقصر النظر مقارنة بأقرانهم من ذوى الإبصار الطبيعية.

 

 

وعزا الباحثون ذلك إلى قضاء هؤلاء لوقت أطول فى التحصيل العلمى والدراسي، فكثرة النظر إلى الكتب وشاشات الكمبيوتر يؤثر على صحة العين لكنه يزيد العقل ذكاء فى الوقت نفسه.

 


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