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رئيس شعبة المستوردين: نواجه مؤامرة اقتصادية والسكر يهرب لدول مجاورة

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رئيس شعبة المستوردين: نواجه مؤامرة اقتصادية والسكر يهرب لدول مجاورة رئيس شعبة المستوردين: نواجه مؤامرة اقتصادية والسكر يهرب لدول مجاورة

>كتب أحمد براء

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن البلاد تتعرض لمؤامرة اقتصادية كبيرة ينفذها الغرب بمعاونة الطابور الخامس الموجود فى ، والتى بسببها وصلت البلاد لما تعيشه الآن وبالتالى لجأت لصندوق النقد الدولى.

 

وأكد "شيحة"، خلال لقاءه مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" للحديث عن أزمة ارتفاع الأسعار؛ تهريب جميع السلع المدعومة من الدولة، على رأسها البنزين، والسولار، واسطوانات البوتاجاز، وأن السكر الذى توفره والشركات بأسعارٍ مناسبة، يُهَرَّب إلى الدولة المحيطة بكميات كبيرة.

 

وأشار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إلى أن هناك عصابات داخلية تتعاون مع الخارج مسؤولة عن تهريب السِلَع، رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد.


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