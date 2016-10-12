بالفيديو: ناتالي بورتمان سيدة أمريكا الأولى بداية من ديسمبر المقبل

أطلقت الشركة المنتجة لأحدث أفلام السيرة الذاتية لسيدة أمريكا الأولى جاكلين كينيدي، التريلر الرسمي الأول لفيلم Jackie المقرر عرضه بدور السينما الأمريكية شهر ديسمبر المقبل، من بطولة النجمة ناتالي بورتمان Natalie Portman التي تواجه تحدياً كبيراً لإقناع الجمهور بشخصية لا زالت الأكثر تأثيراً في الحياة الأمريكية.

التريلر تتمحور أحداثه حول الجنازة الشهيرة الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي، في سياق حوار صحفي عقب جريمة مقتله مع السيدة الأولى تتذكر فيه وقائع الجريمة الأكثر غموضاً حتى الآن، كما تلقي ظلالاً على كواليس حياة الرئيس داخل البيض الأبيض، وكيف تحولت جاكي لأشهر سيدة أولى في العالم وايقونة للموضة والجمال، وكيف تماسكت حفاظاً على صورتها وهى تعد تفاصيل جنازة الرئيس كينيدي.

يشارك ببطولة الفيلم الممثل الدنماركي كاسبر فيليبسون، بدور جون كينيدى وهو دور صامت طوال الفيلم، وبيتر سارسجارد بدور روبرت كينيدي، وجريتا جيرويج بدور نانسي تاكرمان، وبيلي كرادب، وتم عرضه للمرة الأولى بالنسخة الأخيرة من مهرجان فينيسيا، بينما سيعرض للجمهور بشهر ديسمبر المقبل، تمهيدا للمنافسة على جوائز الأوسكار.

شاهد التريلر الرسمي للفيلم