آسر ياسين يهجر ياسمين رئيس في "أهل العيب" ليتفرغ لمنة شلبي بـ "تراب الماس"

ضاعف النجم آسر ياسين من أزمات صناع فيلم "أهل العيب" وقرر الاعتذار بصورة نهائية عن بطولة الفيلم رغم خضوعه لجلسة تصوير مثيرة مع بطلته ياسمين رئيس، مؤكداً أن السبب الوحيد لاعتذاره هو تأخر تصوير الفيلم، والتزامه ببدء تصوير فيلم جديد وهو "تراب الماس" مع المخرج مروان حامد.

آسر ينضم للنجوم "الهاربين" من فيلم "أهل العيب" وبمقدمتهم النجمة يسرا والفنانة منة شلبي، بعد أزمات السيناريو مع الرقابة التي رفضت منح تصريح بتصوير الفيلم الا بعد تعديل بعض مشاهده، وكان من المقرر البدء بتصويره منتصف الشهر الماضي بفريق عمل جديد يضم النجمة غادة عبد الرازق بديلة ليسرا وياسمين رئيس بدلا من منة شلبي، مع إضافة النجمة الكبير سوسن بدر، وتم بناء الديكور بالفعل، ولكن المنتج السبكي أمر بتأجيل التصوير لموعد غير محدد، لحين حسم الأزمة بين السيناريست تامر حبيب مؤلف الفيلم والرقابة المصرية.

يذكر أن آسر لن يفرط ببطولة فيلم "تراب الماس" خاصة وأنه مقتبس من رواية للمؤلف الشاب أحمد مراد وتصدرت قائمة أكثر الكتب مبيعاً وقت صدورها، كما يضم العمل عدد كبير من نجوم الفن بمقدمتهم الفنان الكبير عزت العلايلي العائد بعد غياب طويل عن الشاشة الكبيرة، والنجمة منة شلبي التي أبدت موافقة مبدئية على بطولة العمل والنجوم محمود حميدة وخالد الصاوي ومحمد ممدوح.