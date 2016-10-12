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مجدداً..ريهانا تنفصل عن دريك

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الثلاثاء 11-10-2016 18:46

بعد علاقة قصيرة جداً، انفصلت النجمة العالمية ريهانا Rihanna عن حبيبها النجم الشهير دريك Drake.

وبرغم مشاعر الحب والغرام التي أعلن عنها دريك البالغ من العمر 29 عاماً لريهانا البالغة من العمر 28 عاماً، خلال حفل MTV لجوائز الموسيقى في أغسطس/ آب الماضي، لم يتمكّنا من تطوير علاقتهما.

وأكدت وسائل إعلام أجنبية، نقلاً عن مصدر مقرّب من النجمين، أن ريهانا ودريك على علاقة بأشخاص آخرين حالياً، ولا تربطهما أيّ علاقة حصرية الآن.

وأضافت أنّ ما حال دون استمرار هذه العلاقة برغم أنّ كلاً منهما ما يزال يحبّ الآخر هو جدولا أعمالهما.

 

ريهانا تشكر دريك على طريقتها

 

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