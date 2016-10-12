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برج القوس حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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برج القوس حظك يوم الأربعاء 12/10/2016 برج القوس حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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لأصحاب هذا البرج صفات خاصة مميزة جداً، تستطع أن تعرفهم بمجرد أن يتحدثوا إليك، نبرتهم الحادة وتفاؤلهم الزائد عن الحد من أكثر الصفات التى يختص بها أبناء هذا البرج، والذى نقدم لأصحابه لبرج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى وكذلك الصحى..

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

علاقتك العاطفية مع الشريك مستقرة إلى حد كبير، كما أن التجديد مطلوب حتى لا يشعر الشريك بأى ملل من العلاقة، كما ينصح الخبراء أبناء هذا البرج بعدم انتقاد الحبيب بشكل لاذع حتى لا يتسبب ذلك فى أى أذى نفسى له. برج القوس على الصعيد المهنى..

هذه الفترة ليست هى الأفضل فى العمل، ولكن كافة الأمور ستكون أفضل فقط عليك بعض الصبر حتى تتجاوز كل هذه الأزمات الطارئة، الحكمة والهدوء وقليل من التفكير يجنبك الوقوع فى مشاكل لا حصر لها.

برج القوس على الصعيد الصحى..

النظام الغذائى سيكفل لك حياة خالية من الأمراض، كما أن النوم عدد ساعات جيدة كذلك حل مثالى للتخلص من الضغوط التى تشعر بها، كما أن هناك الكثير من العادات السيئة التى يجب أنت تتخلص منها على الفور لتنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

ستحدث الكثير من التغيرات على كافة المستويات، عليك أن تتعامل مع الأمور بعقلانية أكثر، كما أن مقابلة قريبة مع صديق قديم ستغير موازينك وتجعل تفكر بشكل مختلف تماماً.


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مصر 365

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