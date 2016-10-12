برج الأسد حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

يتمتع أصحاب برج الأسد بشخصية قوية وجادة، لا يعرفون المراوغة، فهم فى الأساس يكرهون الكذب والخداع، الظلم أبعد ما يكون عنهم، أما عن الغيرة فيتمتع أصحاب برج الأسد بغيرة إيجابية.

نقدم حظك اليوم برج الأسد على كافة الأصعدة والتى يتوقع علماء الفلك أنها ستكون هناك الكثير من الإيجابيات خلال هذا اليوم..

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي..

علاقتك بالحبيب جيدة جداً، عليك كذلك النخلص من المشاكل القديمة والبعد عن كل الأمور التى تؤثر على علاقتكما سلباً، وأعلم أن احتواء هو الطريقة الأفضل للتخلص من الضغوط التى تمر بها العلاقة.

برج الأسد على الصعيد المهنى..

هناك الكثير من الضغوط فى العمل، يقول خبراء الأبراج أن الذكاء فى التعامل مع هذه الضغوط الطريقة المثالية لأبناء هذا البرج، كما لا تسمح للخلافات الشخصية بينك وبين مديرك فى العمل أن تؤثر على وضعك.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، عليك أن تعلم كذلك أن النوم بشكل جيد وتناول الطعام الصحى يحافظ كثيراً على صحتك، وداوم على ممارسة التمارين الرياضية والتخلص من كافة العادات السيئة الأخرى التى تؤذى صحتك وتؤثر عليها سلباً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أوضاعك فى الفترة المقبلة ستكون جيدة على كل المستويات، وخصوصاً العائلة، والعمل سيحدث به بعض التغييرات الطفيفة، ولكن هناك الكثير من الأخبار السعيدة فى طريقها إليك خلال الأيام المقبلة.