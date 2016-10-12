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برج العذراء حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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برج العذراء حظك يوم الأربعاء 12/10/2016 برج العذراء حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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على الصعيد المهني:

مواليد هذا البرج فى حالة استقرار واضحة بالصعيد المعنى، لكن عليك أن تكون أكثر حرصا فى التعامل مع الأشخاص الحساسين من زملائك حتى لا تتعرض الأجواء للتوتر والاضطرابات .

على الصعيد العاطفي:

 الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج متزنة لحد كبير، وذلك يرجع إلى التفاهل والتضحية الواضحة مع شريكك .

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الاجهاد يسير عليك ويقضى على حالتك الإبداعية، عليك أن تأخذ قسط كافى من الراحة من أجل الوصول لنشاطك .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء ستحقق نجاح كبير فى مجال العمل ومكاسب مالية كبرى لكن من الضرورى أن لا تتجاهل عائلتك بحثا عن المكاسب المادية.


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مصر 365

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