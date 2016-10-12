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برج الجوزاء حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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برج الجوزاء حظك يوم الأربعاء 12/10/2016 برج الجوزاء حظك يوم الأربعاء 12/10/2016

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على الصعيد المهني:

التزم الصمت، ولا تتدخل فيما يعينك، حتى لا تجد ما لا يسرك، مشكلات العمل لا تنتهى والمشاجرات بين الزملاء ستحل مع الوقت، احتفظ بكلماتك التى بإمكانها أن تزيد من صعوبة الموقف، فأنت تجيد اللعب بالكمات وإيقاع الأشخاص ببعضها، حاول أن تكف عن هذ الأفعال هذه الفترة.

على الصعيد العاطفي:

شريك حياتك لن يستوعب مواقفك دائماً، فكر جيداً وراجع نفسك قبل أن تتصرف تصرف تندم عليه مستقبلاًولا تفصح عما بداخلك للغرباء، لأنك لا تعرف كيف سيستخدموا أسرارك ضدك لاحقاً، ذكائك يخونك فى كثير من الأحيان، لكن قرارتك أقوى دائماً.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تحتاج إلى استعادة لياقتك البدنية، عد إلى ممارسة الرياضة، حتى لا تتراكم المشكلات الصحيةعليك، قد تمرض قريباً بسبب الإهمال فى النواحى الغذائية فعليك أن تأخذ حذرك حتى لا تضطر إلى ملازمة الفراش لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يتسبب فى أزمات كيرة خاصة أن مشكلات العمل لا تنتهى، والصراعات بين الزملاء تحل مع الوقت، ابتعد عن هذه الأجواء والتزم الصمت، كى لا تتأثر بشكل كبير، وتصرفاتك مع شريك حياتك يمكن أن تسبب لك أزمات كثيرة، فشريك حيات لن يستوعب مواقفك فى كل الأوقات، راجع تصرفاتك حتى لا تندم لاحقاً.


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مصر 365

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