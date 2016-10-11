بعد الاتفاق مع «ON Sport».. الحضري يظهر على «MBC مصر» بسبب العائد المادي

أكدت مصادر أن عصام الحضري حارس المنتخب الوطني رفض الظهور على قناة «ON Sport» بعد الاتفاق معه خلال وجوده في الكونغو، بسبب تلقيه عرض للظهور على إحدى الفضائيات نظير مبلغ مادي مرتفع.

وأشارت المصادر إلى أن الحضري فضل الظهور على شاشة «إم بي سي مصر» بسبب ارتفاع العائد المادي الذي وصل إلى 60 ألف جنيه، في مقابل 25 ألف على قناة «ON Sport».

وكانت قناة «ON Sport» قد أعلن عن إجراء حوار مع عصام الحضري في ظاهر حارس المنتخب الوطني في «إم بي سب مصر» في اليوم المحدد له للظهور على قناة «ON Sport».