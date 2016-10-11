المالية: لا أحد من مسئولي الدولة يتقاضى أكثر من 42 ألف جنيه

قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن فوائد الديون المالية تقدر بـ300 مليار جنيه وواجبة السداد.

وأضاف “معيط” خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين في برنامج “الحياة اليوم” المُذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هذا العام مطلوب تريليون جنيه مصروفات بينما الإيرادات تبلغ 670 مليار جنيه، والعجز النقدي المباشر يبلغ 305 مليارات أما النقد الكلي فيبلغ 320 مليارا، مؤكدًا أنه لا أحد يتقاضى أكثر من 42 ألف جنيه من المسئولين في الدولة”.

وتابع نائب وزير المالية أن الدولة تدعم السلع الاستراتجية من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن، لافتًا إلى أن ميزانية دعم رغيف الخبز وحدها تبلغ نحو 45 مليار جنيه.