نيفين الكيلاني تشهد إحتفالية الموسم الثاني لبيت المعمار المصري

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إحتفالية الموسم الثاني لبيت المعمار المصري علي هامش الاحتفال بيوم العمارة العالمي، مساء اليوم الثلاثاء بمقر بيت المعمار المصري ، بحضور الدكتورة هبة صفي الدين مدير بيت المعمار المصري، الدكتور عصام صفي الدين مؤسس بيت المعمار، وعدد كبير من رواد البيت وطلبة كليات الهندسة والفنون الجميلة .

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني ، أن بيت المعمار المصري هو بيت كل المعماريين ، مؤكدة أن الأمل في الشباب ، وخبرات الكبار ، للإرتقاء بالذوق العام .

> بدأت الاحتفالية بتفقد معرض التصوير الفوتوغرافي للفنان حسام المناديلي، عن قصر عائشة فهمي، والذي ضم 60 عملا تصويريا، وقال حسام المناديلي أن قصر عائشة فهمي يتميز بتفرده المعماري، وتفصيلاته الديكورية المذهلة التي حرص علي توثيقها وتسجيلها بعدسته، وأضاف أن قصر عائشة فهمي بالزمالك واحدا من القصور التي لن تتكرر في طرازه المعماري والحضاري، مضيفا أنه كان دائما يمر أمام القصر ويتمني تصويره، وحينما سنحت الفرصة، حرص علي تسجيل كل التفصيلات المعمارية التي بهرته.

وقالت الدكتورة هبة صفي الدين، أن بيت المعمار المصري هو بيت علي لبيب وأقام فيه المعماري الكبير حسن فتحي وغيرهم من عظام المعماريين في مصر، وهو مبني في العصر العثماني علي الطراز المملوكي، وأضافت أن البيت يضم عدة أنشطة مختلفة فهو متحف للعمارة لتوثيق تاريخ العمارة، بالإضافة لمتحفين عن رمسيس ويصا وحسن فتحي، كذلك استضافته للعديد من الندوات .

وقالت أن كل شهر تقام ندوة مهمة متخصصه عن العمارة، مشيرة إلى أن المحاضرات التي أقامها البيت حظيت بإقبال المعماريين الكبار والشباب، مع الحرص علي تنوع موضوعات المحاضرات، مضيفة أن بيت المعمار ينظم العديد من الرحلات ذات الهدف التوعوي للشباب والأطفال، بهدف زيادة الوعي الثقافي المعماري، ويصاحب تلك الأنشطة ورش عمل، وصالونات ثقافية.

وأشارت هبه صفي الدين علي تميز بيت المعمار بوجود برنامج العمارة والطفل التابع للإتحاد الدولي للمعماريين، بهدف توعية الأطفال بالعمارة والطرز المعمارية المختلفة، أيضا البيت يحتوي على مكتبة معمارية كبيرة، وقالت أن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، قد تميز بنشاطة خاصة في ذكري الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث أقام بيت المعمار المصري ندوة نجيب محفوظ والعمارة، وذكرت رواية وفيلم خان الخليلي كمثال والتي استلهم منها رواد البيت تصميماتهم.

ةشارت هبة صفي الدين الي الدورات المتخصصة في السينما وغيرها لتسويق المنتج المعماري، كذلك الدورات المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي للمعماريين، كما أقام بيت المعمار المصري العديد من الفعاليات منها ورشة ” شبابيك” ، مشيرة إلى أن في الجمعة القادمة ستقام ورشة عن عمارة النوبة والطابع المعماري بها.

واستطردت هبة صفي الدين، قائله أن صندوق التنمية الثقافية رشح بيت المعمار المصري لنيل جائزة بعنوان “كل افريقيا”، أيضا مسابقة في اليابان للأطفال موضوعاتها عن ثقافة العمارة للأطفال من سن 5 الي 15 سنة في الرسم والكولاج والمالتميديا، مؤكدة علي أن التعاون مع كلية الفنون الجميلة قائم من خلال الندوات والورش والتدريب.

من جانبه أكد الدكتور عصام صفي الدين مؤسس البيت ان كل هذا الانجاز حصيلة ستة شهور فقط، من العمل والإنجاز، آملا في أن يصبح بيت المعمار المصري ، بيتا لكل المعماريين المصريين ، ووجه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والعاملين بالصندوق .

أعقب الكلمات توزيع شهادات التقدير علي شباب المعماريين ومنهم، نورهان عادل ، ميرنا حسين، محمد محسن ، أحمد أسدية، كريم محمد، ميرنا ماهر، يارا مأمون، أحمد عمرو، مصطفي عباس، دينا حاتم، أميرة سعيد، هنا كامل، عمر فؤاد، يوسف علاء، رانيا ايهاب، أسامة معروف، محمد مدحت، عمر مخلص، نور عادل.