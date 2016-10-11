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عصام الحضري: أنا بعبد كرة القدم… و كرة القدم مش بالسن‎

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عصام الحضري: أنا بعبد كرة القدم… و كرة القدم مش بالسن‎ عصام الحضري: أنا بعبد كرة القدم… و كرة القدم مش بالسن‎

أرشيفية

قال عصام الحضري، حارس مرمى الوطني، إن كرة القدم ليست بالعمر أو السن، ولكنها بالعطاء والإصرار وطالقة، مشيرا إلى أن “السن” بالنسبة له مجرد رقم يتم كتابته في “البطاقة الشخصية” أو “قسيمة الجواز” أو “جواز السفر” وغيرها من الأوراق الرسمي.

وأضاف “الحضري” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه يعشق كرة القدم، قائلا: “بعد ربنا سبحانه وتعالى أنا بعبد كرة القدم”.

وأشار إلى أنه لا يفكر أبدا في اعتزال كرة القدم طالما أن الله منى عليه بالعزيمة والإصرار والقوة.

وأوضح “الحضري” أنه يعمل على الحفاظ على صحته البدنية بشكل كبير، ويحرم نفسه من الكثير من المأكولات والممارسات للتمتع بصحة جيدة، ومن جل ذلك حرم على نفسه “السهر”، بالإضافة إلى تحديد أنواع محددة من المأكولات لا يتناول غيرها.

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