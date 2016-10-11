البترول: لن يكون هناك أزمة فى المنتجات البترولية

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول إن الاتفاق مع شركة أرامكو ساري وحصة نوفمبر ستصل في موعدها، مؤكدا أن ما حدث ليس له أي خلفيات سياسية ومصر مبلغة من قبل بالقرار، مشيرا إلى أن الاتفاق التجاري تم منذ مايو الماضي وكل ما حدث أن الشركة أبلغتهم بعدم قدرتها على توصيل شحنة شهر أكتوبر.

وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة البترول قامت سريعا بعمل مناقصة لتعويض العجز وتم توفير منتجات البترول ولن تكون هناك أزمة في المنتجات البترولية، لأن توفير هذه المنتجات هي أمن قومي مصري، لافتا أن البنك المركزي قام بتوفير ثمن الشحنة ومصر لديها مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية.