أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البترول: لن يكون هناك أزمة فى المنتجات البترولية

Google+ Print
البترول: لن يكون هناك أزمة فى المنتجات البترولية البترول: لن يكون هناك أزمة فى المنتجات البترولية

أرشيفية

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول إن الاتفاق مع شركة أرامكو ساري وحصة نوفمبر ستصل في موعدها، مؤكدا أن ما حدث ليس له أي خلفيات سياسية ومصر مبلغة من قبل بالقرار، مشيرا إلى أن الاتفاق التجاري تم منذ مايو الماضي وكل ما حدث أن الشركة أبلغتهم بعدم قدرتها على توصيل شحنة شهر أكتوبر.

وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة البترول قامت سريعا بعمل مناقصة لتعويض العجز وتم توفير منتجات البترول ولن تكون هناك أزمة في المنتجات البترولية، لأن توفير هذه المنتجات هي أمن قومي مصري، لافتا أن البنك المركزي قام بتوفير ثمن الشحنة ومصر لديها مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها