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الحضري: حسن شحاتة نقطة تحول في حياتي.. والبدري بوابة عودتي للأهلي

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الحضري: حسن شحاتة نقطة تحول في حياتي.. والبدري بوابة عودتي للأهلي الحضري: حسن شحاتة نقطة تحول في حياتي.. والبدري بوابة عودتي للأهلي

عصام الحضري

قال عصام الحضري، حارس مرمى الوطني، إن الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، كان نقطة تحول في حياته،

وأضاف الحضري خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن “حسن شحاتة” يعد بمثابة والده، وأب روحي للاعبي المنتخب المصري في فترة توليه منصب المدير الفني للفريق.

وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني أن النادي الأهلي كيان كبير، وأنه لديه طموح دائمًا حتى لحظة اعتزاله كرة القدم أن يعود مرة أخرى للنادي الأهلي.

وأوضح الحضري أنه تربطه علاقة طيبة بالكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه كان سعيدًا عندما عاد “البدري” مرة أخرى للنادي الأهلي، لافتا إلى أن وجود “البدري” في النادي الأهلي، قد يفتح له مجالا للعودة مرة أخرى للعب في صفوف النادي.

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