آمال رزق الله: سعينا لتوطيد العلاقات مع أعضاء البرلمان العربى والإفريقى

قالت آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، إنها سعت مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن إنشاء علاقات صداقة وتحاور مع أعضاء البرلمان العربى والإفريقى خلال حضور الجلسات المنعقدة بمدينة شرم الشيخ .

وشاركت أمال رزق الله ضمن أعضاء المجلس فى احتفالية البرلمان المصرى على مرور 150 عاما على الحياة النيابية فى مصر، وحضرت جلسات البرلمانى العربى والأفريقى فى مدينة شرم الشيخ وانتهت أعمال الاجتماعات اليوم الثلاثاء .

وأضافت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، "كنا نسعى للحوار مع البرلمانيين العرب والافارقة حول القضايا المشتركة بيننا وتأكيد الدور المصرى فى المنطقة .

وقالت "إن ردود الأفعال من البرلمانيين الأفارقة أكدت لنا اهمية دور مصر الريادى فى القارة ومدى تأثير مصر فى القرارات الخاصة بالقضايا الإقليمية.