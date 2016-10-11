انطلاق مبادرة "أنا هقولك" بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية أولى فعاليات مبادرة "أنا هقولك" الاقتصادية التى دشنها الحزب لدعم الاقتصاد المصرى وتوعية المواطنين بالسياسة المالية للدولة بالتعاون مع شركة "تواصل" بالإسكندرية، وذلك بحضور قيادات الحزب ورجال الأعمال وعدد من نواب مستقبل وطن بالإسكندرية.

وقال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن إن نقطة بداية الحياة فى مصر كانت مع ثورة 25 يناير مستنكرا محاولات التخوين والعمالة والتشكيك لشباب الثورة حتى استطاعت الجماعة الإرهابية الاختراق إلى حين جاء الرئيس السيسي لينقذ الوطن ويقود المسيرة وسط مجموعة من الأزمات والمؤامرات الخارجية، مؤكدا أن مصر قادرة على العبور من تلك الأزمات.

وأضاف أن أصعب ما تواجهه مصر الآن هو الشخصية المصرية بعد أن تم تشويهها، وأسوأ ما فينا حين أصبحنا أمة تأكل ولا تزرع و تستهلك ولا تنتج مطالبا الجميع بالعمل والإنتاج بعيدا عن الحديث والتنظير والنقد ومحاولا مهاجمة الفساد دون التصدى له فى أنفسنا أولا.

وطالب الجميع بمواجهة أنفسنا قبل فوات الأوان لأن مصر تستق منا الكثير، مشيرا إلى أن مصر قادت وستقود الأمة العربية والإسلامية وستظل كذلك.

ومن جهة أخرى أكد أن الحزب قرر خوض معركة الانتخابات المحلية وسوف يدفع بأفضل الكوادر به للدفع بهم فى المعركة الانتخابية، خاصة أن الحزب يتمتع بتوزيع جغرافى جيد على مستوى المحافظات.

وقال النائب محمد عطا سليم عضو الحزب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الحزب سوف يقدم افضل ما لدية فى الفترة القادمة، كما أضاف عمر الغنيمى نائب دائرة الرمل وعضو البرلمان بالإسكندرية أن حزب مستقبل حزب للشباب وتقدم بالتهنئة إلى ئيس الحزب بالمنصب الجديد.

وأوضح عمر خميس الغنيمى أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن انطلاق المبادرة من الإسكندرية شرف كبير قام به فريق عمل متكامل، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الحزب بالإسكندرية تخطى 5 آلاف عضو، وأشار إلى أن المبادرة تتضمن فعاليات للتوعية بأبرز المفاهيم الاقتصادية وإجراءات الإصلاح التى تقوم بها الدولة فى إطار السعى لوضع مجموعة من الحلول للخروج من الأزمة الحالية.