إجراء أول حالة حقن كيماوى لعلاج أورام الكبد بدمياط

أجرى الدكتور أسامة شيحة أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، أول حالة حقن كيماوى بالقسطرة الشريانية لأورام الكبد بمركز الجهاز الهضمى والكبد بدمياط.

وقال، بيان للمركز اليوم، إن هذه العملية تعتبر إحدى العمليات المتقدمة لعلاج أورام الكبد والحد من انتشار الورم.

وتتم العملية عن طريق إدخال قسطرة شريانية بشريان الفخذ تحت الأشعة خلال الشريان الأورطى ثم الشريان الكبدى حتى تصل إلى الشريان المغذى للورم داخل الكبد، ويتم حقن المادة الكيميائية ثم يتبعها سد الشريان المغذى للورم، كما تم أيضا إجراء 3 حالات علاج أورام الكبد بجهاز التردد الحرارى الموجود بالمركز.