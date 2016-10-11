أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إجراء أول حالة حقن كيماوى لعلاج أورام الكبد بدمياط

Google+ Print
إجراء أول حالة حقن كيماوى لعلاج أورام الكبد بدمياط إجراء أول حالة حقن كيماوى لعلاج أورام الكبد بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

أجرى الدكتور أسامة شيحة أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، أول حالة حقن كيماوى بالقسطرة الشريانية لأورام الكبد بمركز الجهاز الهضمى والكبد بدمياط.

 

وقال، بيان للمركز اليوم، إن هذه العملية تعتبر إحدى العمليات المتقدمة لعلاج أورام الكبد والحد من انتشار الورم.

 

وتتم العملية عن طريق إدخال قسطرة شريانية بشريان الفخذ تحت الأشعة خلال الشريان الأورطى ثم الشريان الكبدى حتى تصل إلى الشريان المغذى للورم داخل الكبد، ويتم حقن المادة الكيميائية ثم يتبعها سد الشريان المغذى للورم، كما تم أيضا إجراء 3 حالات علاج أورام الكبد بجهاز التردد الحرارى الموجود بالمركز.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365