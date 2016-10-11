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عصام الحضري: “ميدو” مدرب عالمي‎

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عصام الحضري: “ميدو” مدرب عالمي‎ عصام الحضري: “ميدو” مدرب عالمي‎

أرشيفية

قال عصام الحضري، حارس مرمى الوطني، إن ما يشغل تفكير لاعبي المنتخب داخل المعسكرات، هو هدف الوصول إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وأضاف “الحضري” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه يضع في اعتباره دائما التفوق على زملائه من حراس مرمى المنتخب الوطني “أحمد الشناوي” و”شريف إكرامي” وعلي لطفي”، بهدف المشاركة في بشكل أساسي في مبارايات المنتخب.

وعدد “الحضري” المدربين الذين تعامل معهم وشعر بالارتياح لهم، وهم “مانيول جوزيه، وحسن شحاتة، وهيكتور كوبر، وأحمد حسام ميدو”. قائلا: “ميدو مدرب عالمي بالرغم من صغر سنه”.

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