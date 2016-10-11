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الرئيس القبرصي يوجه الشكر للسيسي على دور مصر الإيجابي في مجلس الأمن

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الرئيس القبرصي يوجه الشكر للسيسي على دور مصر الإيجابي في مجلس الأمن الرئيس القبرصي يوجه الشكر للسيسي على دور مصر الإيجابي في مجلس الأمن

الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس

أكد وزير خارجية قبرص، إيوانيس كاسزليديس، أن الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح علي الموقف الإيجابي والبناء الذي تلعبه في مجلس الأمن، وكذلك في منظمة الدول الإسلامية.

وقال كاسزليديس – في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار اليوم الثلاثاء إن الرئيس السيسي أيضا أعرب عن شكره لقبرص واليونان على الدور الذي يلعباه بالتأثير علي رئاسة الاتحاد الأوروبي لتوجيهها في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمصر، مؤكدا أن هناك تفاهما مشتركا بين (مصر واليونان وقبرص) على أن الإرهاب يمثل تهديدا مشتركا وهناك تعاون مشترك بشأن مكافحته.

ولفت كاسزليديس، إلى أن اجتماع الرؤساء ورؤساء وزراء الدول الثلاث (مصر وقبرص واليونان) يعني أن هناك تطورا جيدا للغاية بالنسبة للدول الثلاث، مشيرا إلى أن هذا التطور مهم للغاية ويهدف إلي مزيد من الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأكد وزير خارجية قبرص، أن نتائج التعاون بين الدول الثلاث ستظهر قريبا على أرض الواقع.

أ ش أ

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