ألفباء قواعد "ديكورات" الجبس

يعدّ "الجبس" من عناصر الديكور الأكثر شيوعاً، إذ يضفي جماليةً وفخامةً على المساحة حيث يوظّف، لكن استخدامه يتطلّب إيلاء القواعد الآتية أهميّةً، حسب مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان:

1. البدء من نقطة محورية (الثريا مثلاً)، لتتفرع منها دوائر عدة من الجبس في السقف.

2. العلم بأن جمالية تجويفات الجبس تُعزّز عند دعمها بالمرايا أو بلون مناسب مع ألوان الغرفة، أو عند تلبيسها بالخشب لمزيد من الفخامة، أو استخدام مادة الأسقف المشدودة متعددة الألوان واللمعان، مع إمكانية إدخال رسومات بسيطة إليها.

3. استعمال الإضاءة الصفراء عادةً في تجويف الجبس، ولكن ذلك لا يحول دون تجربة الإنارة الزرقاء في التجويف، لا سيما في الصالونات الشبابية والممرات والمطابخ،

مع إمكانية المزج بين اللونين الأزرق الفاتح والأبيض.

4. التنسيق بين الجبس والأثاث.

من جهة ثانية، عند استخدام الجبس، من الضروري البعد عن:

| ا المبالغة في توزيع الإضاءة بشكلٍ عشوائي.

| استخدام الإضاءة القوية المؤذية للنظر.

| استخدام الإنارة البيضاء وحدها لأنّها تؤثر سلباً في ألوان المفروشات، لذا لا بدّ من مزجها مع الإنارة الصفراء.

| استخدام الإنارة الزرقاء في كامل المساحة، بل يقتصر توظيف الأخيرة على زوايا محدّدة من الغرفة، لا سيما في خزائن المطبخ السفلية.

| استخدام الإنارة البيضاء في غرفة النوم بل تلك الصفراء الدافئة.