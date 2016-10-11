طالب يكسب مئات الدولارات بعد ظهوره صدفة على “سي إن إن”

ظهر الشاب صدفة على قناة “سي إن إن” أثناء عرض برنامج حول مرحلة ما قبل الانتخابات في الولايات المتحدة.

وقالت القناة إن الشاب كان يحمل لافتة كتب عليها “القرض الطالبي…أمر بذيء — هذا رقم حسابي”.

وتلقى الطالب بعد ذلك على حسابه أكثر من 400 دولار.

وكان الشاب واقفا بين حشد من الناس حاملا اللافتة، التي كتب عليها رقم حسابه في نظام الدفع Venmo.

وحصل الشاب خلال يومين بعد ظهوره خلال بث القناة الأكثر شعبية على أكثر من 400 دولار.

كما طرح في الآن ذاته فكرة عن كيفية تحقيق الربح السريع لـ”الطلاب الفقراء”.

وقال الطالب: “لقد أصبحت مشهورا في الجامعة. وبدأ الجميع يكتب لافتات مشابهة. لقد ابتكرت اتجاها جديدا في كسب المال”.

وأضاف الطالب ذلك أصبح له درسا أن هناك وسيلة للخروج من أي مأزق.