أحمد مرتضى: الزمالك جاهز بقوة لمباراة «صن داونز»

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا التي تواجه صن داونز في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل على أنه متفائل بفوز الفريق على بطل جنوب أفريقيا.

وشدد أحمد مرتضى على أن الفريق جاهز وبقوة لخوض المباراة المرتقبة، مشيرًا إلى أن اللاعبين ليسوا خائفين، وعلى أتم الاستعداد للمباراة، لافتًا إلى أن الزمالك يستحق اللقب لأن الفريق تعب طوال مشوار البطولة.

واختتم أحمد مرتضى، «مباراة الأياب المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري ستكون الجماهير متواجدة بشكل كبير في ملعب برج العرب وهذا سيفرق كثيرًا مع اللاعبين من أجل استرداد اللقب الغائب منذ سنوات طويلة».