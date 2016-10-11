عصام الحضري: مش هرد على “جوزيه” ومافيش حاجة هتشتتني

وجه عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني، إن مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، “ماضي وانتهى”، مشيرا إلى أن “جوزيه” يشرف حاليا على أكاديمية نجوم المستقبل لموهوبين الكرة، في الوقت الذي حصلت فيه على شارة “الكابتن” لمنتخب مصر.

وأضاف “الحضري” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، لدي طريق وهدف أرغب في تحقيقه، يتمثل في خدمة بلدي، مؤكدا “أنا موجود لسة كابنت منتخب مصر” وأسعى بكل طاقتي للوصول إلى كأس عالم.

وأوضح “الحضري” موجها حديثه لـ”جوزيه”: “أنا موجود وهو مش موجود”، مؤكدا أنه يستطيع أن يقوم بتدشين أكاديمية لكرة القدمة بمسمى “أكاديمية عصام الحضري”.

وأكد “الحضري” أنه لن يرد على أي تصريحات تخرج من “جوزيه” بشأنه، قائلا: “أنا ماشي في طريقي ومافيش حاجة هتشتتني، واللي عايز يسمعله يسمعله”.