موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء من "اليوم السابع"

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دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة تويتر، هاشتاج "مصر لن تركع" تصدر قائمة الترند فى أقل من ساعة، متجاوزا 10 آلاف تدوينة من لحظة تدشينه.

وتنوعت آراء المغردين من خلال الهاشتاج، حيث قالت شيماء الدورى: "مستحيل مصر تركع طالما بها رئيس وطنى مخلص وجيش مصرى وطنى عظيم"، وقالت آيات أحمد: "لن ننسى من وقف بجانبنا وقت الأزمة ولن نتركه وقت أزمته، لكن لن نبيع مبدأنا، لا تراهنوا على أمريكا فهى دولة لقيطة ومصر الباقية".

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ، فيديو زيارة اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية وعدد من القيادات بالوزارة إلى وزارة الدفاع.

واستقبل الحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس الأركان.

وأكد اللواء مجدى عبد الغفّار، على بسالة الجندى المصرى فى حرب أكتوبر، وما قدمه من تضحيات فى سبيل استعادة الأرض.

عرض برنامج "على هوى مصر"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية النهار one، تقريراً عن مأساة إيمان عبد العاطى 36 عاماً، فتاة تعانى من زيادة وزنها لـ 500 كيلو جرام، ومحبوسة بمنزلها فى الإسكندرية منذ 25 عاماً، بسبب شدة المعاناة.

واستغاثت أسرة إيمان بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، مطالبين بنقلها لمستشفى المعادى العسكرى أو تسفيرها للخارج حال فشل علاجها بمصر نظراً لخطورة حالتها، حيث قالت شقيقتها: "الموضوع إنسانى، وهى إنسانة بحاجة إلى الحياة".

وصل مطار القاهره الدولى، منذ قليل، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربى، قادمين من شرم الشيخ، بعد مشاركتهما فى احتفالية مجلس النواب بمناسبة مرور150 عاما على الحياة النيابية فى مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوفود البرلمانية الأفريقية.

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن مصر والسعودية تواجها ما وصفها بـ"بالمشكلة الطارئة"، قائلا: "عندنا مشكلة حقيقية خلينا نعترف بيها، مشكلة طارئة متطورة لازم نتكلم فيها بوضوح، وهى مشكلة مع السعودية، وهى حتى الآن فى حجم مقبول ويمكن احتواءه"، مضيفًا "ممكن لو خالد صلاح طلع وقال كلمتين وخبط كرسى فى الكلوب، وزميله خبط كرسيين فى الكلوب، وفى الناحية التانية من السعودية اتنين خبطوا كرسيين فى الكلوب باظت الحكاية".