رئيس المخابرات الألمانية: المشتبه به السوري له صلات بـ«داعش»

قال رئيس المخابرات الألمانية يوم الثلاثاء إن لاجئا سوريا عمره 22 عاما ألقي القبض عليه في ألمانيا يوم الاثنين له صلات بتنظيم داعش لكن مصادر في المخابرات قالت إنه لا يوجد دليل على تلقيه أوامر من التنظيم المتشدد.

وبحسب رويترز أبلغ هانز جورج ماسن رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية إذاعة وتلفزيون (زد.دي.إف) الألماني بأن القبض على المشتبه به جابر البكر ربما منع هجوما وشيكا.

وأضاف “نجحنا في منع هجوم إرهابي قبل دقائق قليلة من منتصف الليل.” وكانت الشرطة تتعقب المشتبه به منذ أفلت منها خلال مداهمة يوم السبت.

وذكرت صحيفة دي فيلت نقلا عن مصادر في التحقيق في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء أن البكر قضى عدة أشهر في تركيا هذا العام وغادرها في الربيع وعاد إلى ألمانيا في أواخر أغسطس آب.

وأضافت أن المحققين لا يزالون يحاولون تحديد ما فعله البكر خلال الوقت الذي قضاه في تركيا التي وصفها تقرير لوزارة الداخلية في أغسطس أنها مركز للجماعات الإسلامية.

وقالت مصادر المخابرات إنه لم يتضح ما إذا كان البكر تحول إلى التشدد في سوريا أم في ألمانيا وإنها لا تملك دليلا على تلقيه أوامر من متشددي داعش في الخارج مثلما هو الحال في قضية رجل سوري فجر نفسه خلال هجوم فاشل في مدينة أنسباخ في يوليو.

وقالت الشرطة يوم الأثنين إن البكر الذي منح اللجوء المؤقت في ألمانيا في يونيو 2015 كان مستعدا لتنفيذ هجمات على غرار ما حدث في بروكسل وباريس.