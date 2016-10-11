أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الكويت تخفض سعر البيع الرسمي للخام إلى شمال غرب أوروبا

Google+ Print
الكويت تخفض سعر البيع الرسمي للخام إلى شمال غرب أوروبا الكويت تخفض سعر البيع الرسمي للخام إلى شمال غرب أوروبا

أرشيفية

أظهرت قائمة من مصادر تجارية يوم الثلاثاء أن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لخامها إلى شمال غرب أوروبا لشهر نوفمبر تشرين الثاني 35 سنتا للبرميل إلى ما يقل ستة دولارات للبرميل عن برنت تسليم ظهر السفينة (فوب).

وبحسب رويترز تقرر رفع سعر البيع الرسمي لشحنات نوفمبر المتجهة إلى حوض المتوسط خمسة سنتات عن أكتوبر تشرين الأول إلى ما يقل 5.60 دولار للبرميل عن برنت فوب. وخفضت الكويت سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى ميناء سيدي كرير المصري 15 سنتا للبرميل إلى ما يقل 5.45 دولار للبرميل عن برنت فوب.

وبلغ سعر البيع الرسمي للخام إلى الولايات المتحدة في نوفمبر ما يقل 40 سنتا عن الخام العربي المتوسط أي بزيادة خمسة سنتات للبرميل عن أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار