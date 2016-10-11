عصام الحضري: لا أعترض على وصف «الشناوي» بحارس مرمى مصر الأول

قال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني، إنه تألقه في مباراة المنتخب المصري أمام الكونغو، التي خاضها، وأيضا تألق لاعبي المنتخب، هو بمثابة إنطلاقة للاعبين جميعا، وليس “عصام الحضري” فقط، وأيضا يعد إنطلاقة جديدة لمصر على الساحة العالمية.

وأضاف “الحضري” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن اللاعبين الموجودين بقائمة المنتخب الوطني، هم أفضل 24 لاعبا على الساحة، وجميعهم مسخرين لخدمة المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يمتلك 4 حراس، أنا أحدهم، بالإضافة إلى “أحمد الشناوي” و”شريف إكرامي” و”علي لطفي، مؤكدا أن حارس مرمى منتخب مصر الأول لابد أن يتمتع بالالتزام والتدريب والجدية وليس التصريحات.

ولفت “الحضري” إلى أنه لا يعترض أبدا على وصف “الشناوي” بـ”حارس مرمى مصر الأول”، موضحا أنه كونه كون أي لاعب في المنتخب الوطني خلال التدريبات التي تتم داخل معسكر النتخب، وأمتثل بنسبة 100% لتعمليات الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني.