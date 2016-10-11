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ضبط 4 أطنان سكر قبل بيعها فى السوق السوداء بكفرالشيخ

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ضبط 4 أطنان سكر قبل بيعها فى السوق السوداء بكفرالشيخ ضبط 4 أطنان سكر قبل بيعها فى السوق السوداء بكفرالشيخ

سكر (أرشيفية)

تمكنت حملة لمديرية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب أحد مراكز تعبئة المواد الغذائية بمركز الحامول بحوزته أربعة أطنان و250 كيلوجرامًا من السكر الأبيض، قبل بيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

قال وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عماد حبيب، أن المديرية نفذت حملة على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية، حيث اكتشفت قيام صاحب مركز تعبئة للمواد الغذائية بمركز الحامول، ويدعى “حسين.أ.إ”، بتخزين كميات من السكر.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3390 لسنة 2016 جنح مركز شرطة الحامول، لحجب المتهم عن بيع سلعة استراتيجية فى الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بعد قيامه باحتكارها.

أ ش أ

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