تهاني الجبالي: حان الوقت لتعديل تشريعي يواجه محتكري السلع.. فيديو

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إنه “لابد من تعديل تشريعى لمواجهة محتكري السلع الغذائية”، مشددة على أن “مصر تحتاج إلى سد الفجوة الغذائية فى المجتمع من أجل كسر الاحتكار؛ خاصة أن مصر دولة كبيرة ولها دور مؤثر”.

وأضافت “الجبالى”، خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتى»، الذى يذاع على قناة «صدى البلد»، أن “صندوق النقد الدولى يحاول ابتزاز مصر من خلال الشروط التى يسعى لفرضها؛ من أجل الموافقة على منح القرض لمصر”، مطالبة الحكومة المصرية بإظهار حقيقة المفاوضات مع صندوق النقد، قائلة: “الشعب لابد ان يعرف حقيقة المفاوضات مع صندق النقد الدولى”.

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