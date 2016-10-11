«الهلالي» يصدر قرارات وزارية لإجراء حركة تغييرات جديدة في القيادات التعليمية

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات وزاريًة بشأن إجراء بعض التغييرات في القيادات التعليمية.

وقرر الوزير ندب أحمد سويلم عبد الرسول كبير أخصائيين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرًا عامًا للإدارة العامة والعلاقات العامة والإعلام بديوان عام الوزارة، كما قرر ندب وائل محمد السيد عبد الوهاب مدير إدارة بالإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بديوان عام الوزارة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتوجيه المالي والإدارى بديوان الوزارة.

كما قرر الهلالي ندب عاطف محمد إبراهيم سلامة مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، مديرًا عامًا للتنظيم والإدارة بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى ندب خالد عبد الحكيم أحمد رضوان معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

وفى نفس السياق قرر الهلالي ندب كل من هناء مصطفى حسنى شهاب مدير عام إدارة بندر كفر الدوار بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ورضا السيد أحمد الرشيدي، كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور السيد السيد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

كما قرر ندب سعيد محمد عبد الغفار قاسم مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وسهام يوسف عبد الله السيد معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، وصفوت جارح عبد العظيم عمر معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وعمرو شحاتة السيد عبد الحميد مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

كما قرر ندب منال عبد الوهاب محمد مصطفى معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وهشام منير عبد الغنى علي مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى ندب عبد الكريم محمد أحمد حسين معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

ويتم الندب لمدة عام، أو لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة بالتعيين أيهما أقرب.