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رئيس جامعة القاهرة: مايهمناش ديانة الطالب‎

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رئيس جامعة القاهرة: مايهمناش ديانة الطالب‎ رئيس جامعة القاهرة: مايهمناش ديانة الطالب‎

أرشيفية

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار إزالة خانة الديانة من كافة الأوراق والشهادات التي تتعامل بها الجامعة، جاء بسبب قيام أحد الأقسام العلمية بالجامعة بمطالبة الطلاب بملء استمارة للالتحاق بها، وخاصة طلاب الدراسات العليا، وتحديد الديانة في هذه الاستمارة.

وأضاف “نصار” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد في القانون أو الدستور أو لوائح الجامعة حتى ما يستلزم تحديد الديانة في تعاملات الجامعة الرسمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لا يهمها ديانة أي طالب.

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