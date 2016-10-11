كلية الزراعة بالإسماعيلية تنظم المؤتمر الدولى الرابع عشر لعلوم المحاصيل

افتتح الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "المؤتمر الدولي الرابع لعلوم المحاصيل" والذي نظمته كلية الزراعة برئاسة الدكتور شريف عبد الحق عميد الكلية وإشراف الدكتور ماهر عبد الله قطب رئيس قسم المحاصيل وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وقال الدكتور عاطف أبو النور أن كلية الزراعة تعد من الكليات الرائدة بالجامعة وعلى مستوى كليات الزراعة بمصر وأشار الى أنها بيت الخبرة الأول فى منطقة إقليم القناة وسيناء فى مجال الزراعة والاستزراع السمكي لوجود نخبة بها من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

وأضاف الدكتور شريف رضوان عميد كلية الزراعة إلى أن هذا المؤتمر هو الرابع عشر والذي ينظمه قسم المحاصيل سنويا وأن المؤتمر يثري الخبرات العلمية ولاسيما أنه يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل.

وأكد الدكتور سعد ابو خضرة رئيس الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل على دور البحث العلمي في التنمية الزراعية المستدامة لمنطقة محور قناة السويس وسيناء والمناطق الجافة وأثر التغييرات المناخية على إنتاجية المحاصيل ودور معهد المحاصيل الحقلية السكرية في تنمية محور قناة السويس.

وتم خلال المؤتمر عرض ٣٦ بحثا وشملت جلسات المؤتمر على أربعة محاضرات علمية، وكانت المحاضرة الأولى عن التغيرات المناخية وإنتاجية المحاصيل بين التهوين والتهويل ألقاها الدكتور طاهر فايد نائب رئيس الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل ثم محاضرة عن دور معهد المحاصيل السكرية فى تنمية منطقة سيناء ومحور قناة السويس زراعيا وصناعيا للدكتور عبد الله الشافعي مدير معهد المحاصيل السكرية وجاءت المحاضرة الثالثة لتدور حول نبات الهوهوبا أحد الآمال الحقيقية للتنمية الزراعية والصناعية فى منطقة سيناء ومحور قناة السويس وألقاها المهندس نبيل الموجى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للزيوت الطبيعية.

وعلى هامش المؤتمر تم إقامة معرض للشركات و الهيئات والمؤسسات الزراعية والهيئات المرتبطة بالمجالات الزراعية لعرض منتجاتها سواء من عينات الأصناف المختلفة للمحاصيل الحقلية أو مستلزمات الإنتاج من أسمدة و مبيدات حشرية و حشائش وآلات ومعدات زراعية.