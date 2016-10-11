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ديلى ميل: الترامادول يحصد الأرواح أكثر من الهيروين والكوكايين

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ديلى ميل: الترامادول يحصد الأرواح أكثر من الهيروين والكوكايين ديلى ميل: الترامادول يحصد الأرواح أكثر من الهيروين والكوكايين

>كتب بيتر إبراهيم

صرح البروفيسور جاك كرين، الطبيب الشرعى لأيرلندا الشمالية، بأن الترامادول مسكن خطير للغاية، ويمكن أن يقتل المزيد من الناس أكثر من الهيروين والكوكايين.

 

وأشار كرين عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن الترامادول حاليًا بالفئة “C” التى تعتبر الأقل ضررًا لعلاج الألم على حد سواء المعتدل والشديد، ويحصد المزيد من الأرواح من أى نوع من المخدرات الأخرى ويجب أن يتم ترقيته إلى الفئة (أ) لتقليل استخدامه لأنه خطير جدًا.

 

وأظهرت الصحيفة، أن الترامادول يتعاطاه الآلاف من الناس كل يوم للتخلص من الألم، ويمكن أن يكون قاتلاً عندما يخلط مع بعض الأدوية أو الكحول، لذلك صدر قانونًا يحظر استخدام هذا الدواء دون وصفة طبية.

 

وقال الخبراء إنه مسكن للألم مثل المسكنات الأخرى ولا يسبب أى ضرر طالما أنه يؤخذ بشكل صحيح، لكن الناس لا يدركون مدى خطورته حال تعاطيه بشكل عشوائى، مؤكدين أنه أصبح المطلب الأول فى السوق السوداء للدواء.

 


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