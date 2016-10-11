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مقتل وإصابة 20 شخصا في قصف على شرق مدينة تعز اليمنية

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مقتل وإصابة 20 شخصا في قصف على شرق مدينة تعز اليمنية مقتل وإصابة 20 شخصا في قصف على شرق مدينة تعز اليمنية

القوات اليمنية _ أرشيفية

لقي 5 مواطنين مصرعهم وأصيب 15 آخرون في قصف لمليشيات الحوثيين وصالح على شرق مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر في الجيش اليمنى ، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية مساء اليوم،إن المليشيات المتمركزة في مطار تعز شرق المدينة أطلقت قذائف هاون استهدفت “حي سوفتيل” ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين واصابة 15 آخرين بجروح بعضهم خطيرة.

وأضاف المصدر ، أن الأحياء السكنية في الجحملية ، صالة والقاهرة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ24 ساعة الماضية من مواقع المليشيات المتمركزة في شارع الستين شمال المدينة.

وأشار إلى أن عددا من المدارس أغلقت أبوابها بفعل القصف العشوائي المكثف الذي تشنه المليشيات على المدينة منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وكانت المليشيات قد ارتكبت مجزرة بحق المدنيين يوم الأربعاء الماضي ، راح ضحيتها 10 مدنيين منهم 6 أطفال حينما قصفت سوق في منطقة بير باشا بتعز .

أ ش أ

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