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بعثة الزمالك تطير إلى جوهانسبرج استعدادًا للقاء «صن داونز» بنهائي أبطال أفريقيا

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بعثة الزمالك تطير إلى جوهانسبرج استعدادًا للقاء «صن داونز» بنهائي أبطال أفريقيا بعثة الزمالك تطير إلى جوهانسبرج استعدادًا للقاء «صن داونز» بنهائي أبطال أفريقيا

جماهير الزمالك

غادرت بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في لقاء الذهاب لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن بعثة الفريق وصلت إلى مطار القاهرة الدولي داخل اتوبيسها الخاص، وقامت سلطات الامن بعمل حاجز أمني لهم لدخولهم إلى صالة السفر بالمطار، وتم إنهاء إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا على الطائرة المصرية المتجهة إلى جوهانسبرج.

وضمت البعثة كل اللاعبين المقيديين بالقائمة الأفريقية.

وانتظرت العشرات من جماهير الزمالك امام فندق المطار حتي وصلت البعثة الي مبني الركاب رقم ٣ بالمطار.

وحرص العشرات من جماهير الوايت نايتس على توديع الفريق أمام فندق المطار، ورددت الجماهير الهتافات لدعم الفريق الأبيض.

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