نشرة ONAا مفاوضات لبيع «دريم 2».. القرموطي يخلع الحذاء على الهواء.. أسامة كمال ينفي توليه رئاسة ماسبيرو

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

نفت الإعلامية «مآثر المرصفي»، رئيس راديو مصر –في تصريح خاص لوكالة «ONA»– مانُشر في المواقع حول رفض الراديو بث إعلانات لقناة النهار.. للمزيد

علمت «ONA» من مصادرها أن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال أثنى على أداء وإطلالة مذيعي التلفزيون المصري شريف فؤاد، وجاسمين طه ذكي، خلال تقديمهما لاحتفالية مصر بمضي 150 عامًا على الحياة النيابية.. للمزيد

قال رجل الأعمال أحمد بهجت مالك قنوات دريم أنه سيقوم بإطلاق قناة جديدة تحمل اسم «دريم مغربية»، تخاطب المغرب العربي الذى لم نعد نعرف عنه شيئًا «بحسب وصفه».. للمزيد

سجل الإعلامي أيمن إبراهيم بقناة النهار اليوم، لقاءًا خاصًا مع المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية.. للمزيد

تعرض قناة ماسبيرو زمان، في تمام الساعة الـ 11 من مساء بعد غد الخميس، لقاءً نادرًا للملحن الكبير بليغ حمدي، والمطربة عفاف راضي مع الإعلامية فريال صالح، من خلال برنامج «بروفيل».. للمزيد

نفى الإعلامي أسامة كمال، ما نشر في جريدة الأهرام المسائي، عن قربه من تعيينه رئيسًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قريبًا، قائلًا «هذا الأمر أكبر من حجمي بكتير أن أدير اتحاد الإذاعة والتليفزيون».. للمزيد