تهانى الجبالي: على السعودية مراجعة موقفها تجاه سوريا

قالت المستشارة تهانى الجبالى ، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى حوار عربى إيرانى كما أن المملكة العربية السعودية مطالبة بمراجعة موقفها تجاه سوريا خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن مصر أعلنت موقفها بشأن سوريا ورفضها التقسيم وتأييدها للحل السياسي.

وأضافت الجبالى خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن مصر استطاعت بجيشها وشعبها أن تقف عقبة أمام تنفيذ المشروع الغربى لإسقاطها، مشددة على أن مصر هى قلب الأمة العربية وعمودها الفقرى وهناك محاولات لحصارها اقتصاديا.