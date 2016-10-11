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تهانى الجبالي: على السعودية مراجعة موقفها تجاه سوريا

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تهانى الجبالي: على السعودية مراجعة موقفها تجاه سوريا تهانى الجبالي: على السعودية مراجعة موقفها تجاه سوريا

تهانى الجبالى
>_ أرشيفية

قالت المستشارة تهانى الجبالى ، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى حوار عربى إيرانى كما أن المملكة العربية مطالبة بمراجعة موقفها تجاه سوريا خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن أعلنت موقفها بشأن سوريا ورفضها التقسيم وتأييدها للحل السياسي.

وأضافت الجبالى خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن مصر استطاعت بجيشها وشعبها أن تقف عقبة أمام تنفيذ المشروع الغربى لإسقاطها، مشددة على أن مصر هى قلب الأمة العربية وعمودها الفقرى وهناك محاولات لحصارها اقتصاديا.

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