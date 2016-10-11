إصابة عدد من المدنيين في انفجار أربع عبوات ناسفة بمواكب شيعية ببغداد

أصيب عدد من المدنيين اليوم الثلاثاء، جراء إنفجار أربع عبوات ناسفة ،مستهدفة مواكب شيعية في العاصمة العراقية (بغداد) إحياء لذكري “عاشوراء” التى تحل غدا.

وذكرت قيادة “عمليات بغداد” اليوم، أن عبوتين ناسفتين انفجرتا في منطقة “الشعلة” شمال غربي بغداد، كما انفجرت عبوتان بمنطقة العبيدي شرقي العاصمة العراقية، ما أدى إلى وقوع اصابات بين المدنيين المشاركين في مواكب حسينية بالمنطقتين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ