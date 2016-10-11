"رويترز": حسن نصر الله يتهم السعودية بزيادة التوتر الإقليمي

اتهم الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية بزيادة التوتر الإقليمي فى المنطقة.

وخلال كلمته بحتفالات يوم عاشوراء ، هاجم نصر الذى تحارب حركته المدعومة من إيران إلى جانب الرئيس السورى بشار الأسد، السعودية بسبب حملتها العسكرية فى اليمن قائلا إن القيادة السعودية تدفع المملكة نحو "الهاوية".

قال الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله اليوم الثلاثاء إن الشرق الأوسط فى مرحلة توتر متصاعد وإنه لا يبدو أن هناك أفقا لحل سياسى للحرب فى سوريا.

وقال نصر الله متحدثا عن سوريا إن الساحة مفتوحة لمزيد من التوتر والتصعيد والمواجهة.